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21:37 15.04.2020

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии COVID-19

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Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии COVID-19

Министры обороны НАТО рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса и согласовали свои последующие шаги, которые предстоит предпринять для оказания поддержки странам-союзницам и государствам-партнерам, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"COVID-19 представляет собой беспрецедентный вызов для наших государств. Он оказывает глубокое воздействие на наше население и экономику наших стран. Вследствие кризиса международная система подверглась историческим потрясениям, у которых могут быть долгосрочные последствия", - заявил Столтенберг в среду после совещания глав оборонных ведомств стран НАТО, прошедшего в формате видеоконференции.

По его словам, кризис продемонстрировал устойчивость и сплоченность государств альянса. "Наши вооруженные силы уже играют ключевую роль в оказании поддержки национальным гражданским усилиям (в борьбе против коронавируса - ИФ)", - добавил он.

Генсек альянса сообщил, что верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс доложил министрам об усилиях, которые прилагаются для обеспечения наиболее эффективного использования военных ресурсов организации в помощи против COVID-19.

Столтенберг привел данные, согласно которым, вооруженные силы стран Североатлантического альянса провели более 100 воздушных миссий по перевозке медицинского персонала и предметов медицинского назначения, содействовали строительству 25 полевых госпиталей, обеспечили более 25 тыс. дополнительных койко-мест, и свыше 4 тыс. личного состава медицинских служб участвуют в поддержке гражданских усилий.

Министры, продолжил Столтенберг, также обсудили обеспечение сдерживания и обороны. Он считает, что вызовы в сфере безопасности не уменьшились из-за пандемии. "Наоборот, потенциальные противники будут пытаться использовать ситуацию для продвижения своих интересов. Могут осмелеть террористические группировки. Обстановка в сфере безопасности в Афганистане и Ираке остается нестабильной. И мы видим, что не снижаются темпы военной активности России", - отметил генсек альянса.

"В то время как мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших вооруженных сил (от коронавируса - ИФ), наша оперативная готовность остается незыблемой. И наши силы сохраняют готовность, бдительность и подготовленность для реагирования на любую угрозу", - заявил Столтенберг.

Кроме того, сообщил он, Североатлантический совет на уровне министров обороны обсудил "важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые пытаются посеять раскол в Североатлантическом альянсе и Европе и подорвать наши демократии".

Министры также рассмотрели "долгосрочные последствия данного кризиса в сфере здравоохранения".

"Геополитическое воздействие пандемии может оказаться значительным. Некоторые могут попытаться использовать экономический спад для инвестиций в наши важнейшие отрасли промышленности и инфраструктуру, что в свою очередь может повлиять на нашу безопасность в долгосрочной перспективе и на нашу возможность справиться с очередным кризисом при его наступлении", - подчеркнул глава НАТО.

Поэтому, пояснил он, министры обороны обсуждали, как альянс должен готовиться к долгосрочным последствиям пандемии.

По словам Столтенберга, выводы делать еще рано, но уже очевидно, что страны НАТО должны еще больше укрепить устойчивость своих обществ. Министры согласовали ряд соответствующих рекомендаций, направленных на укрепление такой устойчивости, основываясь на уроках, извлеченных из кризиса COVID-19, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Теги: #коронавирус #вызовы #нато
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