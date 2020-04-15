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20:59 15.04.2020

Украинский стартап Delfast Bikes получил грант в 3 млн грн от USAID на разработку грузового электробайка для курьеров

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Украинский стартап Delfast Bikes получил грант в 3 млн грн от USAID на разработку грузового электробайка для курьеров

Украинский стартап Delfast Bikes получил грант от программы Програма USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в размере более 3 млн грн на разработку и производство трехколесного электробайка Delfast Trike для курьеров и служб доставки с повышенной грузоподъемностью.

" Delfast Bikes получил грант от USAID Ukraine в размере более 3 млн грн.  Цель гранта - разработка и производство новой модели электротранспорта: трехколесный электробайк для курьеров и служб доставки с повышенной грузоподъемностью. Актуальность такого транспорта очевидна всем. Грузовой байк для курьеров (и не только для них) - это именно то, что нужно сейчас и, похоже, будет нужно еще долго", - сообщил на своей странице в Facebook вечером в среду сооснователь компании по производству украинских электробайков Delfast Данил Тонкопий.

Он отметил, что разработка байка Delfast Trike уже началась.

Delfast Trike - трехколесный электромобиль, предназначенный для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. Модель имеет грузовую платформу, которая может использоваться для хранения коробок или может быть преобразована в трейлер / киоск для кофе, мороженого или в любой другой вид витрины для продажи уличных товаров. Она также может использоваться в качестве рекламной платформы и как средство туристического транспорта (тук тук).

Как сообщалось,  в феврале Delfast Bikes, совместно с еще 14 стартапами представлявший Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине, в числе тройки украинских финалистов прошел в акселерационную программу Startup Grind Global.

Украинская служба курьерской доставки DelFast начала продавать электробайки собственной конструкции в 2016 году. Ранее DelFast использовал электровелосипеды для коммерческой доставки по Киеву в пределах часа.

Теги: #украина #курьер #стартап
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