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20:24 15.04.2020

С четверга на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию – КГГА

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С четверга на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию – КГГА

С четверга, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут в обязательном порядке измерять температуру тела, говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в информации.

Также в КГГА добавили, что информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую распространили некоторые СМИ, - не соответствует действительности.

"Норма по термометрии будет одинаково применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и более", - подчеркнули в горадминистрации.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

- ул. Богатырская, 32-Е;

- просп. Броварской;

- ул. Бориспольское шоссе;

- просп. Академика Глушкова;

- шоссе Житомирское;

- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

- Днепровское шоссе;

- ул. Вышгородская, 83-А;

- 27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00 четверга. До этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

"Итак, если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию. В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ - будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного", - разъяснили в КГГА.

По состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Теги: #киев #температура #въезд
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