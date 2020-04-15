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20:18 15.04.2020

В Кропивницком из-за коронавируса с 17 апреля прекращается работа рынков - горсовет

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В Кропивницком из-за коронавируса с 17 апреля прекращается работа рынков - горсовет

В г.Кропивницкий штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера на своем заседании сегодня принял решение о прекращении работы рынков на территории города с 17 апреля.

"Основанием для принятия такого решения стало распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий ЧС на территории области, главы ОГА Андрея Балоня. Согласно выданному предписанию, в связи с имеющимися фактами нарушения противоэпидемических мероприятий при осуществлении торговли на рынках, руководствуясь ст.40 закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", рынки исключены из перечня предприятий торговли, имеющих право осуществлять деятельность в период действия режима чрезвычайной ситуации", - сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что по оперативной информации Кировоградского областного лабораторного центра, по состоянию на 15 апреля в Кропивницком зафиксировано 146 случаев заболевания коронавирусом.

"Уже завтра мы будем информировать руководство рынков, а их в городе 17, о прекращении деятельности. С пятницы, 17 апреля, рынки в Кропивницком закрываются", - приводит слова заместителя мэра города Александра Мосина пресс-служба горсовета.

Как сообщалось, согласно данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, зафиксировано 3,764 тыс. случая заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся – 108, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

В Кировоградской области - 192 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Теги: #кропивницкий #коронавирус #рынки
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