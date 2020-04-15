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19:43 15.04.2020

Власти Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни

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Власти Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни

Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса, в среду канцлер Ангела Меркель озвучила соответствующее решение правительства и федеральных земель ФРГ.

"Мы и дальше должны будем соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, находиться в общественном месте можно будет только вдвоем или с членами семьи, это правило будет действовать и дальше и его соблюдение будет отслеживаться", - сказала Меркель журналистам в Берлине. При этом с понедельника будут открывать часть магазинов, а с 4 мая - школы.

По ее словам, правительство "допускает больше общественной жизни", но "маленькими шагами". Кроме того, гражданам "настоятельно рекомендуется" в общественных местах носить маски.

По ее словам, властям Германии удалось серьезно замедлить распространение коронавируса, но это "промежуточный успех, не больше и не меньше". "Это хрупкий промежуточный успех", - сказала Меркель.

"Мы должны понимать, что нам придется жить с вирусом до тех пор, пока не будет медикаментов, в первую очередь, вакцины", - сказала канцлер.

Как ожидается, после 4 мая регионы страны начнут поэтапно открывать школы, но действовать будут с "чрезвычайной осторожностью".

Что касается магазинов, то постепенно будут открывать торговые точки площадью до 800 квадратных метров.

Граждан просят по-прежнему отказываться от частных поездок и больших мероприятий. Как сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, в свою очередь выступивший на пресс-конференции, крупные мероприятия будут запрещены минимум до 31 августа.

Рестораны, музеи, клубы и бары по-прежнему остаются закрытыми, ресторанам разрешается работать только в режиме доставки.

Теги: #коронавирус #германия
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