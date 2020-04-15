В Италии за сутки умерли 578 пациентов с коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов постепенно снижается

В Италии за сутки выявлено 2667 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 578 пациентов, 962 вылечились, сообщила в среду итальянская Служба гражданской обороны.

По ее данным, общее количество выявленных в стране заражений составляет 165 тыс. 155, более 21,6 тыс. пациентов скончались.

Таким образом, в сравнении с данными вторника показатели как распространения инфекции, так и количества летальных исходов постепенно продолжают снижаться.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето, свидетельствуют данные Службы гражданской обороны Италии.