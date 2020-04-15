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19:14 15.04.2020

В Хмельницкой области разоблачила мошенников, которые продавали несуществующие медицинские маски

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В Хмельницкой области разоблачила мошенников, которые продавали несуществующие медицинские маски

В Хмельницкой области трое мужчин под предлогом продажи в сети Интернет средств индивидуальной защиты обманывали граждан, сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Киберполиция установила, что к преступной деятельности причастны три человека. Мошенники использовали так называемые "объявление-однодневки", где размещали информацию о продаже медицинских масок. После получения заказа и полной подписки злоумышленники прекращали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц. Ущерб, нанесенный гражданам, составляет более 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители провели обыски по местам проживания участников группы и изъяли большое количество sim-карт, флеш-накопители, мобильные телефоны и банковские карточки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до трех лет заключения.

Теги: #маски #хмельницкая_область #мошенники
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