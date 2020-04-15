ЕС подготовил общую "дорожную карту" выхода из кризиса COVID-19

Европейская комиссия и Европейский совет подготовили общую "дорожную карту" выхода стран ЕС из кризиса COVID-19 и возвращения европейских обществ и экономик к нормальному функционированию и к устойчивому росту.

Документ подготовлен по поручению глав государств и правительств ЕС, которые на онлайн-заседании Европейского совета 26 марта обязались "сделать все необходимое для защиты граждан ЕС и преодоления кризиса при сохранении европейских ценностей и образа жизни".

"Дорожная карта", которую на пресс-конференции в среду представили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, определяет три принципа: 1) действия стран союза по выходу из кризиса должны быть основаны на науке и сосредоточены на общественном здравоохранении; 2) они должны быть скоординированы между государствами-членами ЕС; 3) необходимы уважение и солидарность между государствами-членами.

"Хотя координация и солидарность между государствами-членами были поставлены под сомнение в начале пандемии, в последние несколько недель множатся примеры, свидетельствующие о солидарности во всем ЕС, такие как лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии других государств-членов, командирование в другие страны ЕС врачей и медсестер, поставка защитных костюмов и масок, а также ИВЛ, - отмечается в документе. - К настоящему времени 17 государств-членов организовали авиарейсы, многие из которых организованы и финансируются через Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы доставить домой граждан Европы всех национальностей, оказавшихся за границей. Врачи с помощью специальной онлайн-платформы ЕС делятся опытом лечения пациентов с COVID-19".

В "дорожной карте" ЕС содержатся общие требования к диагностике и тестированию населения, разработке и применению вакцин и лекарств, в том числе антимонопольные меры, рекомендации по способам выхода из режима социальной изоляции и карантина, открытия границ, восстановления экономической деятельности.