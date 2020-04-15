Зеленский принял верительные грамоты у послов Кубы и Казахстана

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Республики Куба госпожи Натачи Диас Агилеры и Республики Казахстан Дархана Амановича Калетаева.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, на встрече с послом Кубы Зеленский обсудил перспективы сотрудничества двух государств, совместные действия для возобновления политического диалога между Украиной и Кубой, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Зеленский отметил важность дальнейшего усиления двустороннего торгово-экономического сотрудничества Украины и Кубы. "Речь идет, прежде всего, об авиационной, фармакологической и медицинской сфере, а также о сельском хозяйстве", - отмечается в сообщении.

Во время встречи с новым послом Казахстана Зеленский поздравил его с началом дипломатической работы в Украине.

"Президент отметил, что борьба с пандемией коронавируса не имеет помешать процессу активизации взаимовыгодных отношений с Казахстаном. Ведь это – наш важный и проверенный временем партнер в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Зеленский высоко оценил проводимую совместно с Казахстаном организационную работу, что помогло быстрее доставить медицинские грузы из Китая в Украину. В то же время благодаря этому сотни граждан обеих стран сумели вернуться на родину.

"Украина и украинский народ никогда этого не забудут. Проверка дружбы, к сожалению, проходит именно в такие моменты", - отметил Зеленский.