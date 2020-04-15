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18:41 15.04.2020

Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19 – Кулеба

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Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19 – Кулеба

Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить Украине партию из 30 тыс. таблеток препарата гидроксихлорохин, который, по мнению экспертов, обладает высоким потенциалом в борьбе с коронавирусом, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД Украины в среду.

Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.

Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.

В МИД напомнили, что Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом.

В то же время, в Министерстве здравоохранения обращают внимание, что препарат не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей. Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных на COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Теги: #лекарства #кулеба #индия #мид
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