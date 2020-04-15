Во Львове в результате взрыва на территории больницы умер мужчина - полиция

Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства гибели от взрыва неизвестного предмета 43-летнего мужчины на территории одной из больниц города, сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"Сегодня, 16 апреля, около 16:00 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц во Франковском районе Львова, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции области.

Отмечается, что по предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната. Правоохранители уже установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.