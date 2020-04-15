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18:01 15.04.2020

МИД Украины призвало РФ защитить жизни и здоровье населения временно оккупированных ею территорий на фоне Covid-19

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МИД Украины призвало РФ защитить жизни и здоровье населения временно оккупированных ею территорий на фоне Covid-19

Украина призывает Россию, как государство-оккупанта, обеспечить защиту жизни и здоровья населения на временно оккупированных территориях Украины в условиях пандемии Covid-19, заявило украинское Министерство иностранных дел.

"Призываем РФ также обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных граждан Украины, предоставить беспрепятственный и безопасный доступ представителей международных мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения, а также предоставления гуманитарной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД в среду.

Украинское министерство требует от РФ регулярно предоставлять исчерпывающую информацию относительно ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на временно оккупированных ею украинских территориях, а также о мерах по оказанию помощи населению этих территорий в связи с пандемией.

В заявлении подчеркивается, что соответствующая нота с требованиями к РФ, как государству-оккупанту, была направлена российской стороне.

В МИД пояснили, что продолжающаяся вооруженная агрессия со стороны РФ делает невозможным непосредственное предоставление украинской стороной помощи населению временно оккупированных территорий. В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупационной администрацией доступа для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, МККК и других международных гуманитарных организаций, усложняется также и помощь со стороны международного сообщества, подчёркивается в заявлении.

"В очередной раз отмечаем обязательство Российской Федерации как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права принять все необходимые меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья населения этих территорий", - заявили в министерстве.

В частности, в МИД обратили внимание на то, что согласно статье 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, оккупационное государство обязано обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, должно принимать профилактические и предупредительные меры, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий.

Украинское министерство призвало международное сообщество способствовать разблокированию Россией доступа к временно оккупированным территориям Украины для предоставления такой помощи.

Теги: #коронавирус #оккупация_рф #мид
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