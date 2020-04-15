Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины был подтвержден сегодня, 15 апреля, после проведения ПЦР-теста на COVID-19.

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВИ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал, и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.