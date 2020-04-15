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17:48 15.04.2020

Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

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Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Сегодня российско-оккупационные войска дважды решились на нарушение режима прекращения огня. Для осуществления провокационных обстрелов наших позиций противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы помешали врагу реализовать свои преступные цели", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке..

Так, вблизи г.Попасная в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с с.Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Активно действуя в обороне, наши защитники избежали потерь от вражеских обстрелов. На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по опорным пунктам противника", - говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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