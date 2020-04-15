На Кировоградщине за сутки выявили 48 зараженных коронавирусом – глава ОГА

В Кировоградской области за сутки зарегистрировали 48 случаев заболевания COVID-19, сообщил глава облгосадминистрации Андрей Балонь, добавив, что рост количества выявленных инфицированных обусловлен увеличением количества проведенных ПЦР-исследований.

"Всего с 27 марта методом ПЦР-тестирование проверили 1111 жителей области. Из них лабораторно подтвержденными оказались 192 случая. Только за минувшие сутки специалисты обследовали 195 контактных лиц. Из них у 48 человек обнаружили коронавирус", - цитирует Балоня пресс-служба ОГА в среду.

По информации главы ОГА, большая часть инфицированных имеют легкиое и бессимптомное течение болезни.

Из общего числа инфицированных в области - семеро детей и 74 медработников.

"Количество выявленных инфицированных в области, которое на 15 апреля составляет 192 человек, не должно пугать. Наоборот, это свидетельствует о налаженной работе сферы здравоохранения и непосредственно специалистов, которые оперативно диагностировали людей с подозрениями на COVID-19", - резюмировал он.