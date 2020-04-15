События

17:17 15.04.2020

В Великобритании за сутки скончались более 760 человек с коронавирусом

1 мин читать

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 761 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на британский Минздрав.

Кроме того, выявлено 4603 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Великобритании с начала эпидемии диагностировано 98476 заражений, 12868 заразившихся скончались.

Ранее на этой неделе глава британского МИД Доминик Рааб заявлял, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла пика.

Теги: #великобритания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 15.04.2020
МИД Украины призвало РФ защитить жизни и здоровье населения временно оккупированных ею территорий на фоне Covid-19

МИД Украины призвало РФ защитить жизни и здоровье населения временно оккупированных ею территорий на фоне Covid-19

17:33 15.04.2020
ЕС выделит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии

ЕС выделит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии

17:26 15.04.2020
В Калушском роддоме коронавирус подтвержден у 14 медработников - ОГА

В Калушском роддоме коронавирус подтвержден у 14 медработников - ОГА

17:18 15.04.2020
На Кировоградщине за сутки выявили 48 зараженных коронавирусом – глава ОГА

На Кировоградщине за сутки выявили 48 зараженных коронавирусом – глава ОГА

16:20 15.04.2020
В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя, в отличие от мытья рук, не защищает от коронавируса

В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя, в отличие от мытья рук, не защищает от коронавируса

15:43 15.04.2020
В первый день доступа пользователи раскупили экспресс-тесты на COVID-19, сейчас они есть в наличии – сервис Liki24.com

В первый день доступа пользователи раскупили экспресс-тесты на COVID-19, сейчас они есть в наличии – сервис Liki24.com

15:22 15.04.2020
В Харькове подтвержден Covid-19 у военнослужащего-срочника Нацгвардии

В Харькове подтвержден Covid-19 у военнослужащего-срочника Нацгвардии

14:38 15.04.2020
Временные госпитали по китайскому образцу будут построены в Украине в случае необходимости - Ляшко

Временные госпитали по китайскому образцу будут построены в Украине в случае необходимости - Ляшко

14:34 15.04.2020
В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов от населения - депутат Киевсовета

В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов от населения - депутат Киевсовета

14:34 15.04.2020
Нардеп Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус

Нардеп Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Во Львове в результате взрыва на территории больницы умер мужчина - полиция

Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

В Калушском роддоме коронавирус подтвержден у 14 медработников - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Во Львове в результате взрыва на территории больницы умер мужчина - полиция

Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

КС Украины признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем в рамках принятого в 2014г антикризисного закона

Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия"

Минобразования запустило отдельный информресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина в Украине

Печерский суд отказал в отводе судьи, который избирает меру пресечения Черновол

Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

В суд передано ходатайство о заключении под стражу генерал-майора СБУ Шайтанова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА