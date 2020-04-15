В Великобритании за сутки скончались более 760 человек с коронавирусом

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 761 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на британский Минздрав.

Кроме того, выявлено 4603 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Великобритании с начала эпидемии диагностировано 98476 заражений, 12868 заразившихся скончались.

Ранее на этой неделе глава британского МИД Доминик Рааб заявлял, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла пика.