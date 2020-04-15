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16:14 15.04.2020

Печерский суд отказал в отводе судьи, который избирает меру пресечения Черновол

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Печерский суд отказал в отводе судьи, который избирает меру пресечения Черновол

Печерский районный суд Киева в среду отказал в отводе следственного судьи Сергея Вовка, который избирает меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол.

Такое определение суд огласил в среду по итогу рассмотрения ходатайства Черновол и ее защиты.

Трансляция судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство, велась на ютюб-канале «Судебной власти Украины» .

По словам адвокатов Черновол, не было надлежащего автоматического распределения данного дела между судьями райсуда. Адвокаты также заявили, что поддерживают позицию подзащитной относительно предвзятости Вовка в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева во вторник начал рассмотрение ходатайства следствия об избрании меру пресечения Черновол по обвинению в умышленном убийстве, выдвинутом в ее адрес Государственным Бюро расследований (ГБР). Обвинение просит суд избрать меру пресечения для Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста.

10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников Революции достоинства.

Теги: #черновол #судья #суд
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