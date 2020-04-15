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16:11 15.04.2020

Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

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Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

Судебное решение о взыскании братьями Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее", написал министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook в среду.

По его словам, сегодня Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского райсуда от 25 февраля 2020 года, которым тот разъяснил и "фактически просто повторил содержание" определения Печерского суда от 9 февраля 2017 года об обязательстве обслуживания ПриватБанком депозитов ряда иностранных компаний без каких-либо ограничений и в соответствии с договорами.

"Суть (разъяснения – ИФ) та же: ПриватБанк должен обслуживать депозиты без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами. Что изменилось за три года? Практически ничего, ну точно ничего существенного", – написал он.

Малюська также отметил, на данный момент получение 7 млрд грн братьями Суркисами зависит от ПриватБанка. "Существенно их шансы на семь "ярдов" не изменились", – добавил он.

Как сообщалось, в начале марта, госисполнитель подал апелляционную жалобу на решение судьи Пидпалого относительно выплаты ПриватБанком Суркисам более $250 млн, не скоординировав действия с юрсоветниками банка. Министр юстиции Малюська пояснял это тем, что советники банка стали инициаторами ходатайства, которое, по его словам, привело к указанному выше постановлению суда.

Отмечалось, что ПриватБанк также подал апелляцию на постановление судьи Пидпалого, однако никакой информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

Теги: #суркисы #малюська #приватбанк #суд
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