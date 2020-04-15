В суд передано ходатайство о заключении под стражу генерал-майора СБУ Шайтанова

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей касательно генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.

"Сообщаем, что 15 апреля 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Службы безопасности Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича", - сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Рассмотрение ходатайства начнется в 15:30 15 апреля под председательством следственного судьи Трубникова.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. Тот, свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и других государств.