Жители Украины снова больше всего доверяют волонтерам - соцопрос

Волонтеры заняли первое место в рейтинге одобрения деятельности институтов в Украине, свидетельствуют данные опроса "Международного республиканского института" относительно настроений жителей городов-областных центров по ряду показателей, сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

"Этот график является чрезвычайно интересным, потому что если его сравнивать с предыдущим, то тут произошли значительные изменения, поскольку после выборов мы имели ситуацию, когда на первые места в оценках доверия и одобрения деятельности институтов вышли органы центральной власти, такие как президент, парламент и Кабинет министров Украины... На сегодняшний день мы видим, что произошла коррекция настроений населения, оценки парламента и правительства Украины, по сути, вернулись к своим позициям, особенно рейтинг парламента", - сказал Мысив в ходе онлайн-презентации "Шестой всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (МРИ)" в среду.

В частности, волонтеры получили 63% голосов респондентов (в балансе оценок "одобряю" и "не одобряю" институцию). За ними следуют армия (46%), церковь (46%)общественные организации (46%)соседские объединения (41%), местные СМИ (22%), Национальная гвардия (21%), местный голова (16%), профсоюзы (15%), президент Украины (14%) общенациональные СМИ (11%), местный совет (3%), исполнительный совет местного совета (0%). Негативный баланс доверия имеют полиция (-7%), областной совет (-9%), областная госадминистрация (-10%), коммунальные предприятия (-20%), Служба безопасности Украины (-23%), парламент Украины (-31%), Правительство Украины (-32%), НАБУ (-49%), органы прокуратуры (-50%), суды (-50%).

Опрос проводился в период с 25 января по 17 февраля и исследовал настроения жителей городов-обласных центров относительно: оценки качества обслуживания и услуг, оценки уровня возможностей в городе, взаимодействия с учреждениями местного самоуправления, оценки деятельности государственных и негосударственных институций, сферы муниципального развития, электоральных симпатий и мотивов электорального выбора, миграционных настроений жителей городов, идентичности городов.

Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института проводится шестой год подряд в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Опрос был профинансирован Агентством США по международному развитию (USAID). Предыдущие исследования были проведены при поддержке правительства Канады и Национальным фондом в поддержку демократии (NED).