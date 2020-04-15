Кулеба заверил, что Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе касаемо возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ"

Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над получением "черных ящиков" сбитого Ираном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения СМИ о том, что Иран якобы направил проект меморандума о взаимопонимании МИД Украины, согласно которому Украина и семьи жертв должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины крушения.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как.... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем над получением "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности согласно нормам международного права", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Как сообщалось, Radio Farda сообщило о том, что Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании, обязывающего Украину и семьи жертв сбитого над Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суды.

"Radio Farda стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании (МоВ) украинскому Министерству иностранных дел, согласно которому Украину и семьи жертв должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины крушения. В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи жертв не должны предпринимать против Ирана никаких уголовных и судебных рассмотрений взамен на выплату компенсаций Ираном и выдачу содержимого бортового самописца после того, как оно будет проанализировано", - говорится в материале, опубликованном на сайте Radio Farda во вторник.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.