События

14:53 15.04.2020

Кулеба заверил, что Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе касаемо возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ"

2 мин читать
Кулеба заверил, что Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе касаемо возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ"

Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над получением "черных ящиков" сбитого Ираном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения СМИ о том, что Иран якобы направил проект меморандума о взаимопонимании МИД Украины, согласно которому Украина и семьи жертв должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины крушения.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как.... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем над получением "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности согласно нормам международного права", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Как сообщалось, Radio Farda сообщило о том, что Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании, обязывающего Украину и семьи жертв сбитого над Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суды.

"Radio Farda стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании (МоВ) украинскому Министерству иностранных дел, согласно которому Украину и семьи жертв должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины крушения. В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи жертв не должны предпринимать против Ирана никаких уголовных и судебных рассмотрений взамен на выплату компенсаций Ираном и выдачу содержимого бортового самописца после того, как оно будет проанализировано", - говорится в материале, опубликованном на сайте Radio Farda во вторник.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #мау #переговоры #кулеба #иран #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 15.04.2020
Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

14:13 15.04.2020
Енин будет курировать в МИД дела рейсов MH17 и PS752, дела против РФ в международных судах, американское и азиатское направление внешней политики - Кулеба

Енин будет курировать в МИД дела рейсов MH17 и PS752, дела против РФ в международных судах, американское и азиатское направление внешней политики - Кулеба

13:58 15.04.2020
Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

12:52 15.04.2020
МВФ поможет Украине, осталось несколько вопросов для утверждения программы EFF

МВФ поможет Украине, осталось несколько вопросов для утверждения программы EFF

11:28 15.04.2020
Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ" – СМИ

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ" – СМИ

23:26 14.04.2020
Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

14:56 14.04.2020
МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

12:45 14.04.2020
Офис генпрокурора назначил комплексную криминалистическую экспертизу по сбитому в Иране самолету МАУ

Офис генпрокурора назначил комплексную криминалистическую экспертизу по сбитому в Иране самолету МАУ

11:32 14.04.2020
Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

14:10 12.04.2020
В Иране умерли еще 117 пациентов с коронавирусом, выявлено более 1,5 тыс. случаев заболевания

В Иране умерли еще 117 пациентов с коронавирусом, выявлено более 1,5 тыс. случаев заболевания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус

Вертикаль санитарной службы условно сформирована - Ляшко

Енин будет курировать в МИД дела рейсов MH17 и PS752, дела против РФ в международных судах, американское и азиатское направление внешней политики - Кулеба

В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы – совещание у Зеленского

Зеленский: скопление людей на праздники, на богослужениях – сегодня самое опасное, что может быть

ПОСЛЕДНЕЕ

Доказательства агрессии РФ против Украины будут представлены на международном вебинаре

В Харькове подтвержден Covid-19 у военнослужащего-срочника Нацгвардии

Жители Украины снова больше всего доверяют волонтерам - соцопрос

В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов от населения - депутат Киевсовета

Нардеп Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус

Вертикаль санитарной службы условно сформирована - Ляшко

Винница возглавила рейтинг возможностей городов Украины - данные опроса

В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы – совещание у Зеленского

Зеленский: скопление людей на праздники, на богослужениях – сегодня самое опасное, что может быть

Кабмин временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА