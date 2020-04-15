В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов от населения - депутат Киевсовета

В Киеве откроются 10 пунктов приема медицинских отходов от населения, сообщил депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - написал он на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что медицинские отході категории В (потенциально инфицированные) должны быть герметично упакованы, обеззаражены и уже после этого переданы для дальнейшей утилизации.

На данный момент в Киеве нет мест, куда горожане могли бы выбросить средства индивидуальной защиты, что создает угрозу распространения инфекции с выброшенных масок, перчаток и защитной одежды. Яловой уверен, что решать вопрос утилизации медицинских отходов от населения нужно как можно быстрее, иначе Киев ожидает мусорный кризис.

"Медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку - это не решение проблемы", - написал он.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 апреля в Киеве подтверждены 612 случаев COVID-19, в том числе за минувшие сутки 61 новый. По всей Украине зафиксировано 3,764 тыс. случая заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся – 108.