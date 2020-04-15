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14:20 15.04.2020

Вертикаль санитарной службы условно сформирована - Ляшко

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Вертикаль санитарной службы условно сформирована - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет об успешном формировании структуры санитарной службы в Украине.

"Вертикаль санитарной службы условно сформирована. Я уже назначил в каждой области главного государственного санитарного врача, в двух областях уже даже произошла замена. За этот период каждый руководитель лабораторного центра назначен главным государственным санитарным врачом определенной территории Украины", - сказал Ляшко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, насколько местные ячейки санитарной службы помогают в борьбе с коронавирусом, он ответил: "Конечно, помогают. На них сейчас ложится основная нагрузка, поскольку именно они проводят профилактические, противоэпидемические мероприятия, именно они работают с выявлением контактных лиц, внесением их в базу".

Также, по словам замминистра, работать с контактными лицами помогает Национальная полиция, "поскольку сил и средств противоэпидемической службы на это не хватает". "Полиция активно приобщается, и в каждом отдельном случае помогает проводить расследование. Например, в Черновицкой области с первого дня мы работали с полицией, эпидемиологи координировали работу, а контактных лиц помогала искать полиция", - рассказал Ляшко.


Полностью интервью Ляшко будет опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ляшко #санслужба #структура
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