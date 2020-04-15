Винница возглавила рейтинг возможностей городов Украины - данные опроса

Винница возглавила рейтинг возможностей городов в опросе "Международного республиканского института" относительно настроений жителей городов-областных центров по ряду показателей, сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

"По рейтингу возможностей на первом месте снова таки стоит Винница. Причин тут несколько, в первую очередь это связано с высоким доверием к местной власти, верой в то, что местная власть может создать хорошие условия для развития города, для развития и самореализации граждан", - сказал Мысив в ходе онлайн-презентации "Шестой всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (МРИ)" в среду.

Второе место в рейтинге занял Ивано-Франковск, за которым следуют Житомир, Луцк, Львов и Ривне. Последние позиции в рейтинге заняли Николаев, Полтава и Северодонецк.

В частности, жители областных центров наиболее высоко оценили такие показатели, как возможность свободно передвигаться всеми частями и районами города, разнообразно проводить досуг и возможность свободно реализовывать свои духовные потребности. Тем временем, критически респонденты оценили возможности заниматься предпринимательской деятельностью, включение в формирование решений в городе и возможностей получения достаточного количества денег за свою работу.

В рейтинге оценки направления развития города первые позиции заняли Хмельницкий (77% опрощенных считают, что дела в городе в целом идут в правильном направлении), Чернигов (72%), Ивано-Франковск (72%), Винница (71%), Мариуполь (62%).

Рейтинг оценки направления развития Украины возглавил Николаев (36% считают, что дела в Украине в целом идут в правильном направлении). В целом 42% опрошенных во всех городах считают, что дела в их городе идут в правильном направлении, и 28% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении.

Рейтинг городов по индексу удовлетворенности качеством сфер и услуг также возглавила Винница, за которой следуют Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Харьков. Самые низкие позиции в данном рейтинге заняли Николаев, Черновцы и Херсон. Однако, по словам Мысива, разница между городами в рейтинге не является значительной, показатели отличаются лишь в 0,1%, что свидетельствует о том, что между областными центрами есть значительная конкуренция.

Наиболее позитивно оценивают деятельность местного головы жители Хмельницкого (80% "в полной мере" или "скорее" одобряют его деятельность). После этого следуют Ивано-Франковск (78%), Чернигов (78%), Винница (70%), Харьков (68%). Наименее ободряют действия мэра жители Северодонецка и Херсона. Что касается оценки деятельности местного совета, на наивысших позициях в рейтинге оказались Хмельницкий (71% "в полной мере" или "скорее" одобряют его деятельность), Ивано-Франковск (70%), Чернигов (64%), Винница (68%), Харьков (61%). Наименее одобряют действия местного совета жители Северодонецка и Херсона.

Опрос проводился в период с 25 января по 17 февраля и исследовал настроения жителей областных центров относительно оценки качества обслуживания и услуг, оценки уровня возможностей в городе, взаимодействия с учреждениями местного самоуправления, оценки деятельности государственных и негосударственных институций, сферы муниципального развития, электоральных симпатий и мотивов электорального выбора, миграционных настроений жителей городов, идентичности городов.

Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института проводится шестой год подряд в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Опрос был профинансирован Агентством США по международному развитию (USAID). Предыдущие исследования были проведены при поддержке правительства Канады и Национальным фондом в поддержку демократии (NED).