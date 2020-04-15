Зеленский: скопление людей на праздники, на богослужениях – сегодня самое опасное, что может быть

Перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать меры карантина и безопасности, было отмечено на ежедневном совещании по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине под председательством президента Владимира Зеленского.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - указал Зеленский на совещании.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, участники совещания заявили о важности тщательной коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля над соблюдением карантинных мероприятий в областях.