Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя генерального прокурора Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Енин с 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году был назначен на должность замгентрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.