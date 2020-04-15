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13:58 15.04.2020

Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

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Кабмин назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел

Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя генерального прокурора Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Енин с 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году был назначен на должность замгентрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.

Теги: #мид #кадры #кабмин
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