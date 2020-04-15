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13:18 15.04.2020

Кличко: Киев потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом

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Кличко: Киев потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Более 1 млрд грн бюджета столицы были направлены на борьбу с коронавирусом, эта цифра может увеличиться в зависимости от длительности карантинных ограничений, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица потратила более 1 млрд грн из-за мер, связанных с пандемией коронавируса. Не исключаю, что эта цифра может увеличиться. Ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько будет длиться карантин", - сказал мэр в среду в ходе онлайн-брифинга.

В этом контексте он отметил: «Поэтому мы уже сократили расходы города на 4, 1 млрд грн… Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к нормальной жизни».

Вместе с тем, городской голова обратил внимание, что строительство важных для столицы инфраструктурных объектов не остановлено.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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