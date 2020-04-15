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13:16 15.04.2020

Идут последние согласования списка для взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, дата постоянно уточняется - Офис президента Украины

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Идут последние согласования списка для взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, дата постоянно уточняется - Офис президента Украины

Офис президента Украины отмечает, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе действительно готовится, идут последние согласования по списку и по логистике.

"Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - говорится в сообщении на странице ОП в Facebook в среду.

В Офисе Зеленского указали, что информация некоторых журналистов о том, что освобождение удерживаемых лиц идет уже сейчас, не соответствует действительности.

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - пояснили в ОП.

Теги: #обмен #списки #офис_президента
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