Идут последние согласования списка для взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, дата постоянно уточняется - Офис президента Украины

Офис президента Украины отмечает, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе действительно готовится, идут последние согласования по списку и по логистике.

"Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - говорится в сообщении на странице ОП в Facebook в среду.

В Офисе Зеленского указали, что информация некоторых журналистов о том, что освобождение удерживаемых лиц идет уже сейчас, не соответствует действительности.

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - пояснили в ОП.