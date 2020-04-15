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13:11 15.04.2020

Радиационный фон в Киеве в пределах нормы – Кличко

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Радиационный фон в Киеве в пределах нормы – Кличко

Радиационный фон в столице не превышает норму, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.

В среду в ходе онлайн-брифинга мэр рассказал, что, несмотря на ликвидацию пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы исследовать все участки возгорания. «Пожар может вспыхнуть вновь», - сказал мэр.

Он выразил благодарность столичным спасателям, которые также принимали участие в тушении пожара в Чернобыльской зоне.

«Что касается радиационного фона. Он в столице в рамках нормы, не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час»,- заявил городской голова.

По словам Кличко, эти данные подтверждены не только украинскими, но и зарубежными специалистами.

Как сообщалось, накануне спасатели потушили масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне.

Теги: #киев #кличко #радиация
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