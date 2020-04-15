ПЦР-тестирование на коронавирус прошли более 4 тысяч киевлян, у города есть запас этих тестов - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в столице достаточно ПЦР-тестов для диагностирования COVID-19, более 4 тысяч киевлян уже протестированы.

«Тестирование ПЦР делают только тем, у кого есть симптомы болезни или тем, кто имел контакты с больными или недавно вернулся из-за границы», - сказал мэр в среду в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, до того, как проводить этот тест, врачи проводят тестирование на другие виды заболевания.

«ПЦР-тестов сделали в столице уже более 4 тысяч. Мы постоянно закупаем реагент и сами тесты. В основном, производства Китая и Южной Коре», - добавил городской голова.

При этом он подчеркнул: «Сейчас у города еще есть запас ПЦР тестов, их около тысячи, и уже сегодня ждем еще одну очередную партию этих тестов».

Кличко напомнил, что ПЦР-тестирование считается точным анализом на коронавирусню инфекцию, эти исследования проводятся в трех больницах столицы.