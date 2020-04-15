В помещениях Киево-Печерской Лавры провели усиленную дезинфекцию - Кличко

В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, в том числе помещений духовной академии и семинарии, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками заболевания и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что 14 апреля была госпитализирована одна монахиня и двое учеников семинарии. У 20 человек из семинарии провели забор образцов на ПЦР-тестирование.

"Я еще раз обращаюсь ко всем. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не нужно идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе распространяется, в больницах - все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными!", - призвал Кличко.

Как сообщалось, в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. В Киево-Печерской Лавре подтверждено более 90 случаев заболевания Covid-19.