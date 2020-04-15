В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

Из 61 подтвержденного случая коронавирусной болезни Covid-19 в Киеве за минувшие сутки один приходится на Киево-Печерскую Лавру и три – на Ионинский монастырь, также заболели трое медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции в четверг.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - трое медиков… Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один в Киево-Печерской Лавре. И три - в Ионинском монастыре", - сказал Кличко.

По словам мэра, один из ранее заболевших жителей столицы во вторник скончался. "За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сказал Кличко.

Среди заболевших 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин - от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей - четыре девочки и двое мальчиков.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.