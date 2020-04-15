Во Львовской области уже больше десяти медиков инфицированы коронавирусом

Более десяти медицинских работников во Львовской области в настоящее время инфицированы коронавирусом, сообщил на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

"У более 10 медиков в области подтвержден диагноз коронавирус. Это медики из различных медучреждений, у которых был случайный контакт с пациентами, у которых позже диагностировали коронавирус", - сказал Васько.

Он также сообщил, что сейчас в области ежедневно проводят до 150 ПЦР-тестов и в ближайшие дни этот показатель планируют довести до 200 тестов в день.

Также чиновник обратился к жителям Львовской области с просьбой провести Пасху дома, в ближайшем кругу семьи.

Мы фиксируем рост числа заболевших каждую неделю. Если люди не будут соблюдать карантин на Пасху, то через 5-10 дней мы ожидаем значительное увеличение числа заболевших, в том числе и тяжелых случаев", - сказал Васько.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3 тысячи 764 случая заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, а скончавшихся – 108. При этом за минувшие сутки было получено 392 сообщения о новых подтвержденных случаях заболевания, количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 24.

Во Львовской области к утру среды, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, было подтверждено 152 случая заболевания, в том числе 6 фатальных и 6 случаев выздоровления, за минувшие сутки было подтверждено 16 случаев заболевания.