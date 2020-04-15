ВАКС продлил Гладковскому возложенные на него обязательства до 5 июня

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) продлил до 5 июня срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на сайте ВАКС в среду.

При этом имя экс-замсекретаря СНБО в сообщении не указывается, но выдвинутые подозрения указывают на Олега Гладковского.

"В частности, подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в орган предварительного расследования свой паспорт для выезда за границу", - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что экс-замсекретаря СНБО подозревается в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По версии следствия, подозреваемый обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за бюджетные средства грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан моторс", конечным владельцем которого он является. Указанными действиями государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн 620 тыс грн. Кроме этого, бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре столицы – 1 млн 468 тыс 309 грн за 2016, 1 млн 768 тыс 234 грн за 2017 и 1 млн 314 тыс 194 грн за 2018 год", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами НАБУ. 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами НАБУ. Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд. Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.

21 декабря ВАКС удовлетворил прошение адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет). Вместе с тем у Гладковского остался ряд других обязательств, как то: обязательство являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать г.Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.