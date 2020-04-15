Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

Народного депутата фракции "Европейская Солидарность", экс-главу Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора", - написал он на своей странице в Facebook.

Агентство "Интерфакс-Украна" пока не располагает комментарием ГБР по этой информации.