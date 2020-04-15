События

10:33 15.04.2020

Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

2 мин читать
Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

Программа "House of Europe" ("Дом Европы"), финансируемая ЕС, выделила более EUR0,8 млн на немедленные гранты и другую поддержку культуры и креативных индустрий Украины, сообщает представительство ЕС в Украине в пресс-релизе, распространенном в среду.

"Творческие люди и их идеи помогают нам преодолевать этот кризис. ЕС и наши партнеры продолжают поддерживать украинскую культуру, чтобы помочь преодолеть многочисленные сложности, которые уже повлияли на этот сектор. Наша программа "Дом Европы" разработала специальный пакет поддержки людей и культурных организаций - как немедленный быстрый ответ на этот кризис, чтобы творцы могли оставаться творческими ", - заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

В представительстве пояснили, что программа "House of Europe" внедряет пакет мероприятий для людей и организаций из секторов культуры и креативных индустрий Украины, чтобы помочь преодолеть кризис в этих сферах, вызванный карантинными ограничениями, и серьезные экономические и общественные последствия, связанные с пандемией Covid-19.

"Благодаря нескольким новым программам, финансируемым ЕС, они могут получить поддержку и разработать инновационные решения для адаптации к реалиям пандемии. Открытые конкурсы на получение финансовой, организационной и творческой поддержки стартуют 14 апреля", - говорится в сообщении.

Объем финансирования ЕС на поддержку указанных отраслей будет расширен, если кризис будет продолжаться.

Отмечается, что "House of Europe" запускает четыре антикризисных линии поддержки. В частности, инфраструктурные гранты помогут выжить культурным организациям в Украине, финансируя приобретение оборудования для работы на расстоянии, а также расходы на аренду и зарплату - до EUR9 тыс на каждую организацию.

Гранты цифрового сотрудничества будут финансировать инновационные культурные digital-проекты, которые совместно разработают культурные организации в Украине и ЕС - до EUR25 тыс на каждый проект.

Кроме того, онлайн-событие "Хататон" (интернет-идеатон, инициированный Goethe-Institut в Украине) соберет вместе технологическое и культурное сообщества Украины, чтобы найти решение для продолжения художественных и творческих инициатив. Самые перспективные из них смогут получить гранты от "Дома Европы" на сумму до 25 тыс. евро каждый.

Также обещают, что за прохождение курсов онлайн-университета (библиотека онлайн-курсов для профессионалов культуры, которая постоянно пополняется) слушатели будут получать стипендию в размере EUR100.

Подать заявки на все программы можно на сайте https://houseofeurope.org.ua.

Теги: #ес #программа #финансирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 15.04.2020
Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу

Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу

06:14 15.04.2020
Генсек ООН считает, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения

Генсек ООН считает, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения

01:49 15.04.2020
Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу

Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу

15:09 14.04.2020
ЕС направляет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с Covid-19

ЕС направляет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с Covid-19

09:30 14.04.2020
Макрон: режим самоизоляции продлен до 11 мая, границы со странами, не входящим в ЕС, закрыты "вплоть до дальнейших распоряжений"

Макрон: режим самоизоляции продлен до 11 мая, границы со странами, не входящим в ЕС, закрыты "вплоть до дальнейших распоряжений"

09:24 14.04.2020
Причин для отмены антироссийских санкций ЕС в связи с пандемией коронавируса нет - посол ФРГ в Москве

Причин для отмены антироссийских санкций ЕС в связи с пандемией коронавируса нет - посол ФРГ в Москве

23:30 13.04.2020
Минрегиону выделили в бюджете 4,9 млрд грн после изменений в госбюджете-2020

Минрегиону выделили в бюджете 4,9 млрд грн после изменений в госбюджете-2020

19:01 13.04.2020
ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

16:31 13.04.2020
Программа деятельности Кабмина предусматривает формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе

Программа деятельности Кабмина предусматривает формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе

16:31 13.04.2020
Программа деятельности Кабмина предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти

Программа деятельности Кабмина предусматривает предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтвердили 4 новых случая COVID-19

Выходить из карантина пока нецелесообразно – министр здравоохранения

В Украине за минувшие сутки 392 новых случая COVID-19, 10 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

Правительство будет контролировать цены на некоторые продукты во время карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ – Степанов

Из выделенных Всемирным банком средств, $35 млн пойдет на противодействие Covid-19- Степанов

Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтвердили 4 новых случая COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

Выходить из карантина пока нецелесообразно – министр здравоохранения

Билл Гейтс назвал опасным решение Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

Украинские ученые обеспокоены падением общей профподготовки учителей - письмо к Зеленскому

В Коростенском районе Житомирской области зафиксирован резкий рост случаев COVID-19 - глава ОГА

Во Львовской области от коронавируса умерли 6 человек – Львовский горсовет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА