Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

Программа "House of Europe" ("Дом Европы"), финансируемая ЕС, выделила более EUR0,8 млн на немедленные гранты и другую поддержку культуры и креативных индустрий Украины, сообщает представительство ЕС в Украине в пресс-релизе, распространенном в среду.

"Творческие люди и их идеи помогают нам преодолевать этот кризис. ЕС и наши партнеры продолжают поддерживать украинскую культуру, чтобы помочь преодолеть многочисленные сложности, которые уже повлияли на этот сектор. Наша программа "Дом Европы" разработала специальный пакет поддержки людей и культурных организаций - как немедленный быстрый ответ на этот кризис, чтобы творцы могли оставаться творческими ", - заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

В представительстве пояснили, что программа "House of Europe" внедряет пакет мероприятий для людей и организаций из секторов культуры и креативных индустрий Украины, чтобы помочь преодолеть кризис в этих сферах, вызванный карантинными ограничениями, и серьезные экономические и общественные последствия, связанные с пандемией Covid-19.

"Благодаря нескольким новым программам, финансируемым ЕС, они могут получить поддержку и разработать инновационные решения для адаптации к реалиям пандемии. Открытые конкурсы на получение финансовой, организационной и творческой поддержки стартуют 14 апреля", - говорится в сообщении.

Объем финансирования ЕС на поддержку указанных отраслей будет расширен, если кризис будет продолжаться.

Отмечается, что "House of Europe" запускает четыре антикризисных линии поддержки. В частности, инфраструктурные гранты помогут выжить культурным организациям в Украине, финансируя приобретение оборудования для работы на расстоянии, а также расходы на аренду и зарплату - до EUR9 тыс на каждую организацию.

Гранты цифрового сотрудничества будут финансировать инновационные культурные digital-проекты, которые совместно разработают культурные организации в Украине и ЕС - до EUR25 тыс на каждый проект.

Кроме того, онлайн-событие "Хататон" (интернет-идеатон, инициированный Goethe-Institut в Украине) соберет вместе технологическое и культурное сообщества Украины, чтобы найти решение для продолжения художественных и творческих инициатив. Самые перспективные из них смогут получить гранты от "Дома Европы" на сумму до 25 тыс. евро каждый.

Также обещают, что за прохождение курсов онлайн-университета (библиотека онлайн-курсов для профессионалов культуры, которая постоянно пополняется) слушатели будут получать стипендию в размере EUR100.

Подать заявки на все программы можно на сайте https://houseofeurope.org.ua.