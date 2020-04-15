Из выделенных Всемирным банком средств, $35 млн пойдет на противодействие Covid-19- Степанов

На противодействие Covid-19 Украина дополнительно направит $35 млн, выделенных Всемирным банком, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга в Киеве в среду.

"Мы смогли дополнительно привлечь $135 млн от Всемирного банка, из них $35 млн пойдут на борьбу с коронавирусом. В частности, $20 млн - на закупки материалов и оборудования, $15 млн - на дополнительное финансирование медучреждений для оперативного противодействия Covid-19", - сказал министр.