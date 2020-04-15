Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтвердили 4 новых случая COVID-19

По состоянию на 7:00 15 апреля среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины подтверждены 23 случая COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 307 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие 3 суток - 47 человек", - указывается в сообщении.

За сутки были подтверждены 4 новых случая COVID-19: у военнослужащего Житомирского гарнизона (с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным, 14 апреля госпитализирован, состояние здоровья удовлетворительное), в Одесском гарнизоне (госпитализирован 9 апреля с диагнозом "пневмония", состояние средней степени тяжести), в Винницком гарнизоне (с 11 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным человеком, получает лечение в домашних условиях, состояние здоровья удовлетворительное) и в Хмельницком гарнизоне (госпитализирован 7 апреля с диагнозом "подозрение на COVID-19", состояние здоровья удовлетворительное).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, зафиксированы 3,764 тыс. случая коронавирусной инфекции, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся – 108.