Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

В мире коронавирусом заразились, согласно проведенным тестам, 2 млн 336 чел., сообщает сайт Worldometers, собирающий статистику об обстановке с COVID-19 в мире.

Умерли 126 тыс. 760 человек. Выздоровели 484 тыс. 757 чел.

Значительная часть выявленных случаев COVID-19 приходится на США - там вирус обнаружили у 614 тыс. 246 человек. На втором месте Испания с 174 тыс. 60 заболевшими, на третьем - Италия с 162 тыс. 488 заразившимися.

Во вторник о том, что число зарегистрированных заболевших коронавирусом превысило 2 млн чел., сообщал университет Джонса Хопкинса. Позднее университет скорректировал свои данные и сейчас сообщает о 1,98 млн случаев коронавируса.