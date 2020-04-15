Выходить из карантина пока нецелесообразно – министр здравоохранения

Выходить из карантина пока нецелесообразно, выход из карантина возможен только после устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, полагаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях возможен выход из карантина в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в Киеве в среду.

По словам министра, Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, "чтобы сделать его максимально комфортным, но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране".