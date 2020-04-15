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10:07 15.04.2020

Украинские ученые обеспокоены падением общей профподготовки учителей - письмо к Зеленскому

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Украинские ученые обеспокоены падением общей профподготовки учителей - письмо к Зеленскому

Украинские ученые и педагоги обеспокоены снижением содержательного уровня преподавания естественнонаучных дисциплин в школе и предлагают экспертное сопровождение в подготовке учебных материалов для телеуроков.

"Ведущие украинские ученые и педагоги в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому выразили обеспокоенность из-за падения общей профессиональной подготовки учителей, особенно естественных дисциплин, что стало видно со внедрением дистанционного обучения в нашей стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной академии наук Украины.

Отмечается, что недопустимые фактические ошибки, допущенные во время телеуроков, показали, что восстановление и укрепление содержательного уровня обучения естественных предметов должно стать отдельным актуальным направлением реформирования образования в Украине.

"Обращаемся к вам, господин президент, с просьбой сделать все от вас зависящее, чтобы навести порядок в этой сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью. Оно должно вернуться на рельсы получения знаний - знаний полномасштабных по содержанию и доступных по формам, когда естественнонаучное и инженерно-техническое образование вновь обретет престиж, поскольку именно оно выступает гарантом современного технологического развития нашего государства, чего мы так горячо желаем", - говорится в письме.

Со своей стороны, ученые заверили в полной готовности приобщиться к соответствующей работе в части отбора преподавателей для телеуроков, их экспертного сопровождения, обсуждения содержания и форм обучения, оперативного редактирования учебных онлайн-программ.

Письмо подписано вице-президентом НАН Украины Анатолием Загородным и несколькими десятками ученых и педагогов.

Как сообщалось, 7 апреля в Офисе президента Украины отметили успешность идеи проекта "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11 классов, с помощью которого украинские школьники и все желающие могут обучаться в режиме онлайн в период карантина в связи с пандемией коронавируса. В ОП указали, что почти треть зрителей утреннего эфира в Украине смотрели "Всеукраинскую школу онлайн", а общая аудитория первого дня проекта составила более 3,3 млн зрителей разного возраста.

В то же время, в видеоуроках, которые вышли в эфир, были замечены фактологические ошибки, о них написали СМИ, их обсуждают в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нападки в адрес учителей проекта "Всеукраинская школа онлайн" за отдельные допускаемые ими ошибки, заявив, что "ошибиться – не страшно, страшно – за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот, страшно – это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей". Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев также призвал не устраивать травлю учителей, которые допустили такие ошибки.

В Министерстве образования и науки заявили, что работают над тем, чтобы со следующей недели избежать попадания материалов с ошибками в видеоуроки для школьников.

Теги: #нану #педагоги #образование #ученые
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