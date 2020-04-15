Во Львовской области от коронавируса умерли 6 человек – Львовский горсовет

До шести человек увеличилось количество умерших от коронавируса во Львовской области по состоянию на утро 15 апреля, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

«По состоянию на 08:00 утра во Львове и Львовской области зафиксированы 152 подтвержденных случая коронавируса, из них 6 – летальные», – указано в сообщении.

По данным городского совета Львова, на лечении в инфекционной больнице находится 89 человек, 7 из них – в реанимации, трое --- на аппаратах ИВЛ.