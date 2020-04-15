В Коростенском районе Житомирской области зафиксирован резкий рост случаев COVID-19 - глава ОГА

В Коростенском районе Житомирской области зафиксирована вспышка заражения коронавирусной инфекцией, сообщает глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Резкий прирост по COVID-19: получили 22 случая, крупнейшим очагом болезни стала Коростенщина", - написал Бунечко на своей странице в Facebook.

Всего в районе за сутки обнаружены 15 случаев COVID-19, в том числе у 13-летнего ребенка. Также подтвержден еще одни летальный случай.

"К сожалению, вчера утром была констатирована смерть пациентки 1944 года, которая поздно обратилась за помощью к врачам, а именно 13 апреля. ПЦР-анализ был получен во второй половине дня. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - сообщил Бунечко.

В Житомире были подтверждены четыре новых случая. Также первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в Хорошивском и Коростышевском районах.

В Житомирской области по состоянию на утро среды, 15 апреля, зафиксированы 130 случаев заболевания. Всего в Украине подтверждены 3764 случая, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, а скончавшихся – 108.