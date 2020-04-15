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09:24 15.04.2020

Генсек ООН считает, что сейчас не время сокращать финансирование ВОЗ

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Генсек ООН считает, что сейчас не время сокращать финансирование ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, необходимые для деятельности Всемирной организации здравоохранения, комментируя решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу.

"Я убежден, что необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий, направленных на одержание победы в войне с COVID-19. Сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, необходимые для деятельности ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, борющейся с вирусом", - говорится в распространенном заявлении Гутерриша.

По его словам, ВОЗ, в которой работают тысячи сотрудников, находится на передовой усилий по поддержке государств-членов и проживающих в них сообществ, особенно наиболее уязвимых из них, предоставляя инструкции, осуществляя программу обучения, поставляя оборудование и конкретные услуги, позволяющие сохранить жизнь в борьбе с вирусом.

"Настало время для единения и совместной работы международного сообщества", - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

Теги: #гутерриш #воз #оон
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