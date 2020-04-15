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08:44 15.04.2020

В Кременчуге зафиксирован первый летальный случай от COVID-19 – мэр

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В Кременчуге зафиксирован первый летальный случай от COVID-19 – мэр

В Кременчуге (Полтавская обл.) зафиксирован первый летальный исход от коронавирсуса COVID-19, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом. Умер человек 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИБ «Кременчугская». ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат", - написал Малецкий на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Как сообщалось, по информации Минздрава Украины по состоянию на 9:30 14 апреля в Полтавской области было зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Теги: #коронавирус #смерть #украина #кременчуг
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