В зоне ЧАЭС открытого огня не наблюдается, проходит тушение тлеющих пней и древесины – ГСЧС

В зоне ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого, Котовского и Детякивского лесничеств открытого огня нет, проходит тушение тлеющих пней и древесины в отдельных очагах возгорания, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Детяткивського, Паришивського и Денисовицького лесничеств. Открытого огня не наблюдается», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К тушению привлечены 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сбросы - 6 т воды).