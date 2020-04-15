Показатель летальности от коронавируса в Украине сейчас фиксируется на уровне 2,9% - ЦОЗ
УКРАИНА-КОРОНАВИРУС-ЛЕТАЛЬНОСТЬ
Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Показатель летальности от коронавируса Covid-19 в Украине сейчас фиксируется на уровне 2,9%, сообщает Центр общественного здоровья Украины.
"Сейчас показатель летальности составляет 2,9%", - говорится в сообщении ЦОЗ на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.
Согласно официальной статистике ЦОЗ, в результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 98 человек, у 79% из которых были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких и ожирение.
У Восеми человек из числа умерших в анамнезе біли поездки за границу в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденными случаем Covid-19. Среди умерших - семь медицинских работников.
Как сообщалось ранее, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 119, скончавшихся – 98.