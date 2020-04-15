События

06:30 15.04.2020

Показатель летальности от коронавируса в Украине сейчас фиксируется на уровне 2,9% - ЦОЗ

1 мин читать
Показатель летальности от коронавируса в Украине сейчас фиксируется на уровне 2,9% - ЦОЗ

УКРАИНА-КОРОНАВИРУС-ЛЕТАЛЬНОСТЬ

 

Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Показатель летальности от коронавируса Covid-19  в Украине сейчас фиксируется на уровне 2,9%, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"Сейчас показатель летальности составляет 2,9%", - говорится в сообщении ЦОЗ  на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Согласно официальной статистике  ЦОЗ, в результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 98 человек, у 79% из которых были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких и ожирение.

У Восеми человек из числа умерших в анамнезе біли поездки за границу в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденными случаем Covid-19. Среди умерших - семь медицинских работников.

Как сообщалось ранее, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 119, скончавшихся – 98.

Теги: #коронавирус #украина #летальность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:42 15.04.2020
На территории Народичского и Клищивского лесничеств Житомирской области пожар ликвидирован, в Радогощанском лесничестве локализован   – ГСЧС

На территории Народичского и Клищивского лесничеств Житомирской области пожар ликвидирован, в Радогощанском лесничестве локализован   – ГСЧС

07:29 15.04.2020
В зоне ЧАЭС открытого огня не наблюдается, проходит тушение тлеющих пней и древесины – ГСЧС

В зоне ЧАЭС открытого огня не наблюдается, проходит тушение тлеющих пней и древесины – ГСЧС

07:13 15.04.2020
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение - штаб ООС

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение - штаб ООС

04:37 15.04.2020
В Закарпатской области СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов

В Закарпатской области СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов

04:34 15.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, 36 из них "импортированы" - власти

За сутки в материковом Китае выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, 36 из них "импортированы" - власти

03:10 15.04.2020
Трамп планирует начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, до 1 мая

Трамп планирует начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, до 1 мая

03:04 15.04.2020
В Киеве ликвидирована сеть сбыта кокаина - СБУ

В Киеве ликвидирована сеть сбыта кокаина - СБУ

00:16 15.04.2020
Кабмин потратит на ликвидацию последствий пожаров в зоне отчуждения ЧАЕС почти 145 млн грн – Шмыгаль

Кабмин потратит на ликвидацию последствий пожаров в зоне отчуждения ЧАЕС почти 145 млн грн – Шмыгаль

23:26 14.04.2020
Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

22:41 14.04.2020
Трамп в четверг обсудит с лидерами G7 борьбу с коронавирусом - Белый дом

Трамп в четверг обсудит с лидерами G7 борьбу с коронавирусом - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек ООН считает, что сейчас не время сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения

Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу

На фоне пандемии SpaceX перенесла запуск на орбиту очередных 60 интернет-спутников

Офис президента опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах

"Астарта" в I кв. увеличила продажи сахара на 44%

Генсек ООН предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса

Генсек ООН предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса

Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

В "Чернобыльской зоне" безвозвратно уничтожены более 30% туристических объектов - директор турагентства

В Сторожинце умер 80-летний мужчина с подозрением на Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА