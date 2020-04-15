События

04:37 15.04.2020

В Закарпатской области СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов

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В Закарпатской области СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов

В Закарпатской области работник по защите природно-заповедного фонда национального природного парка «Синевир» был уличен в нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По версии правоохранителей, подозреваемый подыскивал своих клиентов через личные связи.

«Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной реализации злоумышленником оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат «РГД-5»», - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ во вторник.

 Правоохранители задержали подозреваемого в одном из районных центров области при попытке сбыта им боеприпасов.

«Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения». – подытожили в СБУ.

 

им

Теги: #закарпатская #оружие #сбу #украина
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