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23:26 14.04.2020

Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

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Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в ходе телефонного разговора обсудили противодействие пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.  

"С моим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампань обсудили угрозы, которые несет миру пандемия COVID ー 19 и как мы можем им противостоять", - говорится в сообщении, опубликованном на фициальной странице МИД Украины в соцсети Фейсбук во вторник.

Также министры иностранных дел Украины и Канады   скоординировали дальнейшие шаги, которые должны обеспечить полное и прозрачное расследование обстоятельств сбивания рейса  PS752.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #канада #главы #разговор #украина #мид
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