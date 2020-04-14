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22:41 14.04.2020

Трамп в четверг обсудит с лидерами G7 борьбу с коронавирусом - Белый дом

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Трамп в четверг обсудит с лидерами G7 борьбу с коронавирусом - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в четверг намерен провести видеоконференцию с лидерами стран G7 по вопросам координации усилий по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник Белый дом.

"В совместной работе G7 использует всеобъемлющий подход к решению кризиса во многих областях, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, а также науку и технику", - заявил представитель Белого Дома Джадд Дир.

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония. Все эти страны значительно пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

Теги: #g7 #сша #трамп #коронавирус
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